Beneški gondoljerji zaradi prekomerne teže turistov v nove omejitve

Benetke, 25. julija - Pandemija covida-19 je močno opustošila turistično industrijo v Benetkah. Ko se je Italija začela znova odpirati, so zato v mestu turiste pričakali odprtih rok. Zadovoljni so tudi gondoljerji, čeprav so morali sprejeti nove omejitve dovoljenega števila oseb v gondolah. Tem sicer ni botrovala zapovedana socialna distanca, temveč vse težji turisti.