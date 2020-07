Daljše čakanje na mejnih prehodih s Hrvaško, v Avstriji večkilometrske kolone

Ljubljana, 25. julija - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško je danes povečan promet, osebna vozila morajo najdlje, do dveh ur, trenutno čakati na prehodih Dragonja, Dobovec in Gruškovje. Gneča je tudi v Avstriji za vstop v Slovenijo - večkilometrske kolone so pred Karavankami in Šentiljem.