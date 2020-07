Parižanom 13. pokalni naslov

Pariz, 24. julija - Po skoraj štirih mesecih premora zaradi epidemije novega koronavirusa se je nogomet vrnil tudi na francoska igrišča. V Parizu sta finale francoskega pokala odigrala Paris St. Germain in St. Etienne, po pričakovanju so zmagali domači, izid je bil 1:0 (0:0). Za Parižane je bil to 13. domači pokalni naslov v zgodovini.