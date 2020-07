Newyorške borze ob zaostrovanju odnosov med ZDA in Kitajsko končale v rdečem

New York, 24. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje ob zaostrovanju odnosov med ZDA in Kitajsko sklenili v rdečem. Kitajska je v četrtek kot odgovor na zaprtje kitajskega konzulata v ameriškem Houstonu pozvala ZDA, naj zaprejo svoje diplomatsko predstavništvo v Chengduju na jugozahodu Kitajske. Vlagatelje skrbi tudi precenjenost delnic.