Delo o državi, prijazni do starejših (25. 7.)

Ljubljana, 24. julija - Polona Malovrh v komentarju Slovenija bolj vice kot upokojenski raj piše o tem, da je Slovenija po raziskavi Blacktower financial management group druga najprijaznejša država do upokojencev. Opozarja tudi, da naša država potrebuje miselni obrat, ki bi pokazal tudi svetle plati starosti in problematičnost njenega demoniziranja.