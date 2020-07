Pahor ob otvoritvi spomenika 59 ustreljenim na Bistriškem klancu opozoril na odgovornost ohranjanja miru

Naklo, 24. julija - Predsednik republike Borut Pahor je danes na spominski slovesnosti ob otvoritvi spomenika 59 ustreljenim talcem na Bistriškem klancu k spomeniku položil venec, zbrane pa je tudi nagovoril. V govoru je izpostavil pomen spomina na vojne grozote, odgovornost do ohranjanja miru in svobode ter prizadevanj za strpnost, solidarnost in spoštovanje.