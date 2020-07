De Boer se je razšel z Atlanto

New York, 24. julija - Frank De Boer, nekdanji nizozemski reprezentant in nogometaš Ajaxa in Barcelone, ni več trener Atlante Uniteda, ekipe severnoameriške lige MLS. Nizozemec se je s klubom razšel tri dni potem, ko je ekipa brez zmage končala skupinski del lige, ki se je vrnila po odmoru zaradi epidemije koronavirusa.