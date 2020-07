Občina Jesenice bo za poletne investicije v šolah in vrtcu dala slabih 180.000 evrov

Jesenice/Ljubljana, 26. julija - Občina Jesenice ter tamkajšnji javni zavodi kot upravljavci objektov bosta poletne šolske počitnice izkoristila za manjše investicije v objekte in okolico. Dela so že oziroma še bodo izvajali v treh enotah vrtca Jesenice in na treh osnovnih šolah, za investicije pa bo občina iz svojega proračuna namenila slabih 180.000 evrov.