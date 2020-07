Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 7.)

Ljubljana, 24. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o novih primerih okužb s koronavirusom, podaljšanju ukrepa subvencioniranega čakanja na delo v Sloveniji in o tem, da morajo slovenski potniki ob vstopu na Finsko v 14-dnevno karanteno. Pisale so tudi o prijemu 22 migrantov, ki sta jih v državo pretihotapila Afganistanec in Pakistanec.