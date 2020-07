Za severovzhod države razglašena rdeča stopnja vremenske ogroženosti

Ljubljana, 25. julija - Po močnejših nalivih in sunkih vetra v petek zvečer vremenoslovci občasne padavine za vzhodni del države napovedujejo tudi za danes zjutraj in dopoldne. Obilnejše padavine napovedujejo predvsem za območje med Posavjem in Goričkim. Za ta del države je za danes razglašena rdeča stopnja vremenske ogroženosti, so sporočili s Centra RS za obveščanje.