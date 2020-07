V Kopru 322 predlogov projektov za participativni del proračuna

Koper, 26. julija - Mestna občina Koper je prejela 322 predlogov projektov za participativni del proračuna za leti 2021 in 2022, ki jih je zbirala v sklopu projekta Predlagam - odločam/Propongo - decido. Predloge bo preučila posebna komisija v sodelovanju s strokovnimi službami občine in jih nato dala na glasovanje občanom, so sporočili z občine.