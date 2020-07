Dnevi narodnih noš letos v drugačni obliki, 50-letnica prestavljena na prihodnje leto

Kamnik, 25. julija - Zaradi koronavirusa je slavnostno praznovanje 50. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine prestavljeno na prihodnje leto, in sicer na vikend med 10. in 12. septembrom 2021, so sporočili z Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Letošnji Dnevi narodnih noš bodo potekali z razstavami fotografij in posamičnimi ljudskimi in folklornimi plesi.