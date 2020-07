WHO skrbi naraščanje okužb v Evropi, razmere še naprej kritične tudi v obeh Amerikah

pripravil Blaž Mohorčič

Ženeva/Beograd/Zagreb/Pariz/Brasilia, 24. julija - Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) skrbi naraščanje števila okuženih z novim koronavirusom v delih Evrope. Evropskim državam je danes predlagala, naj ponovno uvedejo strožje ukrepe za zajezitev pandemije, kjer je to potrebno. O več sto novih primerih znova poročajo iz Srbije in BiH. Koronavirus se še naprej hitro širi tudi v obeh Amerikah.