Zanardija so morali vrniti na intenzivno nego

Milano, 24. julija - Nekdanjega dirkača formule 1 in serije cart ter uspešnega paraolimpijca Alessandra Zanardija, ki se je težko poškodoval v nesreči z ročnim kolesom, so v torek preselili v poseben nevrološko-rehabilitacijski center v Comu, kjer pa ni ostal dolgo. Stanje se mu je poslabšalo, tako da so ga že namestili na intenzivni negi bolnišnice v Milanu.