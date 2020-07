Celjske priprave v divjini pred neobičajno sezono

Cerknica, 24. julija - Za rokometni klub Celje Pivovarna Laško so se priprave na novo sezono začele v divjini. In to dobesedno s strokovnjakom za preživetje v naravi Branetom Červekom, ki jim je v notranjskih gozdovih delil nasvete, kako se soočiti z naravo in v njej preživeti. Po koncu so rokometaši strnili misli o "divjih" pripravah ter prihajajoči neobičajni sezoni.