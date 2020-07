V akciji #darujemkilometre zbrali že več kot 14.000 kilometrov

Ljubljana, 25. julija - Prvi del akcije za osveščanje in opozarjanje na življenje oseb s sladkorno boleznijo #darujemkilometre, ki se je začela 7. julija, se je v torek končal. V 14 dneh so na družbenih omrežjih Facebook in Instagram zbrali več kot 14.000 kilometrov, opravljenih na kolesu, peš ali s tekom, ki so jih osebe sporočale s ključnikom #darujemkilometre.