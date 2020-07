V Marjetici Koper rešili tri od štirih stavkovnih zahtev

Koper, 24. julija - Poslovodstvo Marjetice Koper je od marca do danes rešilo tri od štiri stavkovnih zahtev zaposlenih. Odprto je ostalo le še vprašanje oblikovanja in sklenitve kolektivne podjetniške pogodbe, so sporočili iz družbe in dodali, da več kot 16 let odprtih zadev ni mogoče rešiti v pol leta, poleg tega pa je epidemija podjetje za dva meseca ohromila.