Na dražbi zbirka Picassovega biografa Johna Richardsona

New York, 27. julija - Avkcijska hiša Sotheby septembra napoveduje dražbo Johna Richardsona, zbiralca umetnin, umetnostnega zgodovinarja ter biografa in zaupnika Pabla Picassa. Na dražbi bodo ponudili več kot 50 del ustvarjalcev iz več umetnostnih obdobij, med njimi tudi umetnine, ki jih je Richardson prejel v dar od Picassa, Luciana Freuda in Andyja Warhola.