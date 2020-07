Uredniki in 70 novinarjev madžarskega Indexa dalo odpoved

Budimpešta, 24. julija - Po odstavitvi odgovornega urednika največjega madžarskega novičarskega portala Index Szabolcsa Dulla so danes trije vodilni uredniki in še 70 novinarjev dali odpoved. Odločitev so utemeljili s tem, da niso več izpolnjeni pogoji za neodvisno delovanje portala.