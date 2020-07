Ponoči in v soboto možno poplavljanje rek zlasti v severovzhodni Sloveniji

Ljubljana, 24. julija - Hidrologi opozarjajo, da so danes ponoči in v soboto možne poplave rek zlasti v severovzhodni Sloveniji, predvidoma v Pomurju, Podravju, Posotelju in Posavju. Reke lahko poplavijo tudi na območjih zunaj pogostih poplav, zlasti na ravninskih predelih pa bo mogoče tudi zastajanje vode, so sporočili z Agencije RS za okolje.