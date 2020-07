Poljaki v prijateljski tekmi boljši od Nemcev

Zielona Gora, 24. julija - Čeprav letos zaradi epidemije novega koronavirusa ne bo večjih odbojkarskih tekmovanj, so nekatere reprezentance poletni čas izkoristile za priprave in prijateljske tekme. V Zieloni Gori sta se tako pomerili svetovni prvak Poljska in Nemčija, ekipa nekdanjega slovenskega selektorja Andree Gianija. S 3:0 (24, 16, 21) so zmagali domači.