Minister po ugotovitvah glede obravnave tujcev pri Ilirski Bistrici izdal usmeritve policiji

Ljubljana, 24. julija - Ob kritikah varuha človekovih pravic do policijskih postopkov s skupino tujcev pri Ilirski Bistrici julija lani na notranjem ministrstvu pojasnjujejo, da so z varuhom v postopku sodelovali. Minister pa je maja letos na podlagi ugotovitev pristojne službe ministrstva policiji izdal usmeritve in obvezna navodila za odpravo pomanjkljivosti.