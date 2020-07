Sodišče Abramovu vnovič podaljšalo pripor za dva meseca

Ljubljana, 24. julija - Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je Sebastienu Abramovu v zadevi odžagana roka vnovič podaljšal pripor, in sicer do 24. septembra, so danes za STA povedali na sodišču. Nedavno se je na Okrožnem sodišču v Celju končala sodna preiskava sumov, da je Abramov marca 2015 umoril svoje tedanje dekle Saro Veber.