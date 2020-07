Narodna galerija s spletno razstavo umetnin iz svojih depojev

Ljubljana, 24. julija - V Narodni galeriji so odprli spletno razstavo Odmaknjena večina, na kateri ponujajo izbor umetnin, ki običajno niso na ogled. Razvrščene so v več tematik, ki dajejo vpogled v različne plati likovne umetnosti. Vsebinska plat je predstavljena s čustvenimi izrazi in podobami živali, likovna s perspektivo, tehnološka pa s pigmenti, barvo ter izumi.