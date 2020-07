V Avstriji 115 novih okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 24. julija - V Avstriji so danes potrdili 115 novih okužb z novim koronavirusom. V tem tednu je to že tretjič, da je število novih okužb trimestna številka, a so hkrati potrdili manj okužb kot v četrtek, ko jih je bilo 170. V severni sosedi ob tem poteka okrepljeno testiranje na okužbo, poročajo tuje tiskovne agencije.