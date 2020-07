SD poziva k sodelovanju pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 24. julija - V SD so ob krizi zaradi pandemije covida-19 pripravili nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga želijo v sodelovanju s čim širšim krogom deležnikov še dopolniti in izboljšati. Pri tem k sodelovanju pozivajo tudi vlado, saj je priprava tovrstnega načrta po njihovem mnenju ena najpomembnejših nalog Slovenije v zadnjem desetletju.