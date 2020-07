Tudi letos Slovenijo obiskali ASEF štipendisti

Ljubljana, 24. julija - Kljub epidemiji koronavirusa so tudi letos Slovenijo obiskali nekateri štipendisti Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (ASEF), ki so tukaj opravili del študijskega oziroma raziskovalnega dela. Študentki Nadio Magister in Ano Vombergar ter študenta Davida Turka pa je danes sprejela ministrica Helena Jaklitsch.