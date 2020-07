Tedenski pregled - Slovenija od 24. do 30. 7.

Ljubljana, 31. julija - Epidemiološke razmere še niso boljše, Hrvaška pa ostaja na rumenem seznamu. To sta na srečanju potrdila tudi zunanja ministra. Trgovine so lahko spet odprte ob nedeljah, AVK pa mora Agrokorju vrniti Mercatorjeve delnice. V DeSUS so zakrpali odnose, na njeno voditeljico Aleksandro Pivec pa letijo novi očitki. Državo je zajelo hudo neurje s točo.