Zaradi začetka počitnic v delu Nemčije pričakovan povečan promet v smeri Hrvaške

Ljubljana, 24. julija - Zaradi začetka počitnic v delu Nemčije je ta konec tedna in vse do četrtka pričakovati povečan promet na mejnih prehodih s Hrvaško, na cestah od Avstrije proti Hrvaški ter iz urbanih središč proti turističnim krajem in obratno, opozarjajo na Darsu. Na mejnih prehodih še naprej poteka tudi nadzor prometa in potnikov.