Giro se bo začel s kronometrom na Siciliji

Palermo, 24. julija - Že 103. kolesarska dirka po Italiji se bo začela 3. oktobra z vožnjo na čas, zaradi koronavirusne pandemije s petmesečnim zamikom. Kot so danes sporočili organizatorji Gira, ki bo letos potekal od 3. do 25. oktobra, bo prva etapa 16-kilometrski kronometer med Monrealejem in Palermom.