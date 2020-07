Eko sklad letos z manj spodbudami za trajnostno mobilnost in leseno gradnjo

Ljubljana, 26. julija - Vlada je sprejela rebalans poslovno-finančnega načrta Eko sklada. Zmanjšane so finančne spodbude iz sredstev sklada za podnebne spremembe, med drugim za nakup novih vozil za prevoz potnikov, trajnostno leseno gradnjo in naložbe podjetij v trajnostno mobilnost. Kot razlog so med drugim navedli nižje prihodke od prispevka za učinkovito rabo energije.