Piratska stranka poziva k ureditvi elektronske oddaje podpisa podpore kandidaturam na volitvah

Ljubljana, 24. julija - Piratska stranka je vladi in poslancem poslala poziv k posodobitvi volilne zakonodaje, tako da bi lahko volivci podpis podpore kandidaturi oddali tudi elektronsko, kot je to mogoče storiti v podporo referendumu. Opozorili so, da bi zbiranje podpisov tisočev državljanov v okoliščinah pandemije predstavljalo povsem nepotrebno zdravstveno tveganje.