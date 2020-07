Dars v obnovo in varnostno nadgradnjo vipavske hitre ceste med Selom in Vogrskim

Vipava, 24. julija - Dars na hitri cesti skozi Vipavsko dolino na delu odseka med Selom in Vogrskim danes začenja z obsežnejšo obnovo vozišča, ki bo trajala predvidoma do konca novembra. Zaradi priprave začasne prometne ureditve bo danes od 17. ure do predvidoma nedelje zvečer zaprt odsek hitre ceste proti Ajdovščini med priključkoma Šempeter pri Gorici in Selo.