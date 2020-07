Tržiški traktoristi s starodobniki okoli Slovenije

Sevnica, 24. julija - Z gradu Sevnica so na približno desetdnevno vožnjo ob meji Slovenije s starodobnimi, več kot 30 let starimi traktorji danes krenili trije člani Društva ljubiteljev starodobnih vozil Hrast-Tržišče in ljubitelji tehnične dediščine. S svojimi starodobniki bodo potovali okoli Slovenije in glas o Občini Sevnica ponesli po vsej državi, so dejali.