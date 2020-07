Razmere v gospodinjstvih se po anketi Mediane slabšajo

Ljubljana, 24. julija - Dobra tretjina vprašanih v raziskavi Mediane meni, da vlada s protikoronskimi ukrepi ustrezno krmari med ohranjanjem javnega zdravja in gospodarstva. Rezultati pa kažejo tudi, da vedno več prebivalcev Slovenije načenja svoje prihranke in razmišlja o kreditih, so danes sporočili iz Mediane.