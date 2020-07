V Franciji znova narašča število novih okužb z novim koronavirusom

Pariz, 24. julija - Število novih okužb z novim koronavirusom v Franciji znova narašča. V četrtek so jih tako prvič po več tednih potrdili več kot tisoč v enem dnevu, ob tem pa so odkrili tudi deset novih žarišč okužbe, poročajo tuje tiskovne agencije. Za covidom-19 je v Franciji od srede do četrtka umrlo deset ljudi.