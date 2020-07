V Ljubljani v četrtek štiri okužbe, v Hrastniku nobene

Ljubljana, 24. julija - Okužbo z novim koronavirusom so v četrtek potrdili v 13 občinah, največ v Ljubljani, kjer so bile potrjene štiri okužbe. V Hrastniku, kjer je trenutno največje žarišče okužbe, v četrtek niso zabeležili nobenega novega primera, so pa zato v sosednjih Trbovljah potrdili dve okužbi. Prvič so potrdili okužbo v občini Mirna Peč.