Slovenska znanost s pomočjo prostovoljcev v boj proti virusu

Maribor/Ljubljana, 24. julija - Raziskovalci mariborske in ljubljanske kemijske fakultete so se nedavno povezali v slovenski projekt za boj proti koronavirusu, v katerega so vključili tudi prostovoljce. Projekt je zasnovan na obsežnem iskanju kemijskih spojin, ki bi jih potencialno lahko uporabili za razvoj zdravil proti covidu. Na pomoč jim je priskočila tudi družba Microsoft.