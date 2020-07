Singapur, 24. julija - Cene nafte so se danes malenkost zvišale. V tem tednu so se povzpele na najvišjo raven od marca in tako nadoknadile velik del globokega padca med koronsko krizo, je pa okrevanje predvsem zaradi tveganj glede povpraševanja krhko, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.