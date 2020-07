ZDA in Velika Britanija Rusijo obtožile uporabe izstrelka v vesolju

Washington/London, 24. julija - ZDA in Velika Britanija so obtožile Rusijo, da je v vesolju preizkusila "orožju podoben izstrelek, ki bi ga bilo moč uporabiti proti satelitom v orbiti". Rusko obrambno ministrstvo je pred tem sporočilo, da so preizkusili novo tehnologijo za nadzor ruske vesoljske opreme, poroča britanski BBC na spletni strani.