Berić in Struna izpadla, v zaključne boje MLS dva Slovenca

Orlando, 24. julija - Pred severnoameriško nogometno ligo MLS je sklepni del tekmovanja na Floridi, v katerega sta se s svojima ekipama uvrstila dva Slovenca, Aljaž Ivačič s Portland Timber in Antonio Delamea Mlinar z New England Revolution. Po skupinskem delu se poslavljata Robert Berić z ekipo Chicago Fire in Aljaž Struna s Houston Dynamo.