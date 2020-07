Peking, 24. julija - V teniški sezoni na mednarodni ravni je prišlo do novih odpovedi, saj so organizatorji zaradi novih ukrepov oblasti v boju s covidom-19 na Kitajskem odpovedali vse tam načrtovane turnirje. To sta v sporočilu za javnost zapisali obe krovni teniški zvezi ATP in WTA.