V več občinah obilne padavine ponoči povzročale težave

Ljubljana, 24. julija - V četrtek v večernih urah so nevihte z obilnimi padavinami zajele del Gorenjske. Po podatkih centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje so največ težav povzročile v občini Kranj. Nekaj dela pa so imeli gasilci tudi v občinah Dol pri Ljubljani, Grosuplje, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.