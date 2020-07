Newyorške borze končale v rdečem, Nasdaq izgubil 2,3 odstotka

New York, 23. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Posebej močan padec je zabeležil tehnološki indeks Nasdaq, ki je ob rasti novih zahtevkov za pomoč brezposelnim, ki jih je bilo več od napovedi, in dodatnih skrbeh zaradi gospodarske šibkosti izgubil 2,29 odstotka.