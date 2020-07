Juventus še ni italijanski prvak

Videm, 23. julija - Nogometaši Juventusa so imeli danes možnost, da si tri kroge pred koncem zagotovijo deveti zaporedni naslov italijanskega prvaka. Priborili bi si ga, če bi v Vidmu premagali Udinese, kar pa jim ni uspelo, tekmo so izgubili z 1:2. Za Juventus je bil to prvi poraz v Vidmu po desetih letih in peti v letošnji ligi, vselej so izgubili na gostovanjih.