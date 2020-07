Direktor WHO zavrnil očitke Pompea kot neresnične in nesprejemljive

Ženeva, 23. julija - Direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes kot lažne zavrnil očitke ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea, da je svoj položaj na čelu WHO dobil zaradi dogovora s Kitajsko. Tedros je zagotovil, da se WHO posveča reševanju življenj.