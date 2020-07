Na Zahodnem Balkanu še vedno precej okužb z novim koronavirusom

Skopje/Beograd/Podgorica, 23. julija - Na Zahodnem Balkanu so tudi v zadnjem dnevu zabeležili precejšnje število okužb z novim koronavirusom. V Srbiji so zabeležili 412 novih okužb, devet ljudi je umrlo za covidom-19. Iz BiH poročajo o rekordnih 343 okužbah. V Severni Makedoniji so potrdili 123 novih okužb in tri smrtne žrtve, v Črni gori pa eno smrtno žrtev in 97 novih okužb.