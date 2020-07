Železni Mike znova v ringu 12. septembra

Los Angeles, 23. julija - Po poročanju spletne strani TMZ.com se bo sloviti nekdanji ameriški boksar Mike Tyson v ring vrnil 12. septembra. Tekmec 54-letnega železnega Mika, kot so klicali nekoč nepremagljivega Tysona, pa ne bo njegov nekdanji veliki tekmec iz sveta boksa in tri leta starejši Evander Holyfield, kot so namigovali nekateri mediji, temveč 51-letni Roy Jones.