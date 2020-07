Vlada bo sofinancirala Park vojaške zgodovine

Ljubljana, 23. julija - Vlada je na današnji seji sklenila, da bo sofinancirala dejavnost Parka vojaške zgodovine Pivka v tem in prihodnjem letu v skupnem znesku 200.000 evrov za vsako leto, so sporočili z urada vlade za komuniciranje. Park upravlja Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, vendar je po oceni vlade presegel lokalni pomen.