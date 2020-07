V Kanadi letos ne bo dirk svetovne kolesarske serije

Montreal, 23. julija - Prireditelji dveh kanadskih dirk svetovne kolesarske serije, VN Quebeca in VN Montreala, so danes sporočili, da letos zaradi aktualnega stanja v zvezi z epidemijo novega koronavirusa tekmovanj ne bodo izvedli. Dirki bi morali biti na sporedu 11. in 13. septembra, poroča AFP.